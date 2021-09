Jyväskylä ralli jääb WRC kalendrisse vähemalt 2023. aastani

AKK Sports OY juhatuse esimees Riku Bitter kinnitas, et järgmisest aastast naaseb Jyväskylä ralli kalendris oma harjumuspärasele kohale juulis-augustis, vahendab Rallit.fi .

Bitter nentis, et konkurents WRC kalendrisse pääsemisel on järjest tihedamaks muutunud. Ta tõi näiteks Eesti, kus valitsus panustab MM-etappi seitsmekohalise summaga.

"Konkurents korraldajamaade vahel on intsensiivsemaks muutumas. Järjest raskem on Soomes WRC etappi korraldada," tunnistas Bitter.

Jyväskylä linnapea Timo Koivisto märkis, et Jyväskylä linn on oma aasta suursündmust toetanud aastas poole miljoni euroga, kuid ralli jätkusuutlikkusele tuleks kasuks, kui ka Soome riik sama suure summa mängu paneks.

"Valitsus peab aru saama, millised oleksid mõjud, kui me WRC etapi kaotaks," koputas Koivisto riigiisade südametunnistusele.

Rallit.fi spekuleerib, et peale 2024. aastat võib Jyväskylä ralli MM-etapi staatuse saada üle aasta ning vaheaastatel võidakse see lisada ERC kalendrisse. Euroopa meistrisarja juhib järgmisest aastast WRC-ga sama promootor. Samuti peetakse tõenäoliseks, et WRC kalendris hakkab Jyväskylä ralli vahelduma Arktika ralliga.