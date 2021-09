Maratoni maailmarekordiomanik lõpetab karjääri

Keenialanna Keitany nimele kuulub ainult naiste osavõtul joostud maratoni rekord 2:17.01, mille ta püstitas 2017. aasta 23. aprillil Londoni maratonil. Tema kaasmaalane Brigid Kosgei on jooksnud ka 2:14.04-ga, kuid see rekord oli püstitatud meeste-naiste segajooksus 2019. aasta Chicago maratonil.

"On aeg öelda head aega spordialale, mida ma nii väga armastan. Lootsin pärast edukat 2019. aastat, kui ma sain mõned head tulemused, sealhulgas New Yorgis teise koha, et olen veel mitmeid aastaid konkurentsivõimeline, kuigi olen juba 30-ndate eluaastate lõpus. Kahjuks pean aga kurbusega ütlema, et 2019. aasta lõpus saadud seljavigastus sunnib mind lõpetama," vahendab BBC Sport Keitany avaldust.