TÄISPIKKUSES | Elva lähistel selgusid rallikrossi Eesti meistrid

"Viimane etapp toimub täielikult asfalteeritud rajal," rääkis Eesti Autospordi Liidu rallikrossikomitee esimees Mati Kask. "Rallikrossis on see tavatu. Varem on Eesti meistrivõistluste etapp toimunud täielikult asfaldil aastaid tagasi Kuressaare lennuväljal."