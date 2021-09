Skandaal Venemaa jalgpallis: Džjuba lükkas koondisekutse tagasi. Kas põhjuseks kunagine tüli Karpiniga?

Džjuba ise rääkis intervjuus Matš TV-le, et tema füüsiline vorm ei ole suvise pingutuse järel veel parim ja seetõttu otsustas ta kutse tagasi lükata. Samas tuleb märkida, et Džjuba lõi alles esmaspäeval koduklubi Peterburi Zeniti eest kaks väravat ning aitas klubi 3:1 võidule Kaasani Rubini üle.

Kui Džjuba tõdes, et küsimus on puhtalt tema mängulises vormis, siis Venemaa meedias kirjutatakse, et ilmselt on põhjus hoopis Džjuba ja Karpini pikaaegses tülis.