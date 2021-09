TIPPHETKED | Maailma 27. reketi kindlalt alistanud Kontaveit pääses Ostravas veerandfinaali

"Mängisin täna väga hea mängu. Kukkumisi ei olnud. Mängisin stabiilselt väga agressiivselt ja julgelt. Tundsin, et just pikad punktid tõid mulle palju edu. Hoidsin tempot kõrgel ja tundsin, et mina kontrollisin seda mängu rohkem. Tundsin, et sain mängida oma mängu, sellist, nagu mulle meeldib," rääkis Kontaveit pressikonverentsil.