Bolšunov heitis enne olümpiahooaja algust operatsioonilauale

Bolšunov on viimastel hooaegadel olnud murdmaasuusatamises üheks suuremaks staariks. Kahel eelmisel hooajal krooniti venelane MK-sarja üldvõitjaks. 2018. aasta Pyeongchangi olümpiamängudel võitis Bolšunov kolm hõbemedalit ja ühe pronksi. Maailmameistrivõistlustelt on ta teeninud kaheksa medalit, ainsaks kullaks on tänavu Oberstdorfi MM-il suusatavahetusega sõidus teenitud esikoht.