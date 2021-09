Matti Nykäneni legendaarse rekordi üle löönud Austria suusahüppeäss lõpetas karjääri

Schlierenzauer tõusis 2013. aasta alguses ala tõeliste legendide sekka, kui ta kerkis kõige rohkem MK-etappe võitnud suusahüppajaks. Toona Matti Nykäneniga ühele pulgale tõusnud austerlane võitis lõpuks 53 MK-etappi, mis tähistab kõigi aegade rekordit. Schlierenzaueri viimane etapivõit pärineb 2014. aasta 6. detsembrist, seejärel on tema tulemusi pärssinud mitmed põlvevigastused.

Kõigi aegade edetabelis on jätkuvalt teisel kohal Nykänen, kes võitis omal ajal 46 MK-etappi. Kolmandat kohta jagavad poolakad Adam Malusz ja Kamil Stoch, mõlemad on võitnud 39 MK-etappi. Stoch on veel tegevsportlane.