VIDEO | Ajaloolist saavutust jahtiv maailma rikkaim poksija sattus piinlikusse kaklusesse

Omavahel lähevad vastamisi mehhiklane Canelo Alvarez ning ameeriklane Caleb Plant. Läinud ööl peeti esimene ühine pressikonverents ning Beverly Hillsis toimunud üritusel läks asi üsna piinlikuks. Nimelt tõukas Alvarez ühel hetkel oma vastast ning Plant tuli seejärel lahtise käega mehhiklast lööma. Edasi järgnes rüselus, mida pidid lahutama mõlema osapoole kaaskonnad.

Hiljem avaldas Alvarez, et ta kaotas enesevalitsuse, kuna Plant rääkis rõvedusi tema ema kohta.

31-aastase Alvareze valduses on super keskkaalu WBA, WBC, WBO ja The Ring meistrivööd. 29-aastane Plant on IBF-i meistrivöö omanikuks.

Plant on profikarjääri jooksul võitnud kõik 21 matši, millest 12 on tulnud nokaudiga. Alvareze kontol on 56 võitu (38 nokaudiga), kaks viiki ja üks kaotus. Ainsa kaotuse sai mehhiklane 2013. aasta kohtumises Floyd Mayweather juunioriga. Mayweatheri profikarjääri lõppemise järel on just Alvarez tõusnud maailma kõige rikkamaks tegevpoksijaks.

Don’t talk about my mom. pic.twitter.com/f1HQlEfUUE — Canelo Alvarez (@Canelo) September 21, 2021

‼️ WOW, Canelo Alvarez shoves Caleb Plant, who swings for him as they brawl at their first press conference…



[📽️ @ShowtimeBoxing] pic.twitter.com/e4PzXPRpmv — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 21, 2021