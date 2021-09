21. sajandi üks parimaid suusahüppajaid lõpetas 31-aastaselt karjääri

"Aktiivne võistlussport on mind tõusude ja mõõnadega käimas hoidnud viimased 15 aastat, täitnud mind küllusega ja jätnud mulle kustumatud muljed. Sellele tagasi vaadates näen emotsionaalset teekonda, mis on surunud mu piire, kuid ühtlasi näidanud, kus need piirid asuvad. Suusahüpped on pakkunud mulle tohutut rõõmu ja andnud juurde kogemusi," kirjutas Schlierenzauer.