Rahvusvaheline sportronimise liit vabandas naissportlase ees MM-il näidatud kõlvatu telekaadri pärast

Sarnase intsidendi pärast oli sunnitud IFSC vabandama ka juunis Innsbruckis toimunud MK-sarja päevil. Ka siis oli ORF näidanud liiga intiimset lähikaadrit just Färberist.

"Tõesti? Mida kuradit? Sellise aegluubis kaadri näitamine rahvuslikus televisioonis ja Youtube'i otseülekandes on lugupidamatu ja ärritav. Ma olen sportlane, kes on siin näitamas oma parimat sooritust. Mul on piinlik, et tuhanded inimesed seda nägid. Me peame naiste seksualiseerimise spordis lõpetama ja hakkama hindama nende sooritust," kirjutas Färber juunis Instagrami.