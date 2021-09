Chelsea kaitsja loobub mängueelsest põlvitamisest

30-aastane jalgpallur selgitas, et ta on endiselt igasuguse diskrimineerimise vastu, kuid kavatseb sellega võidelda omal moel. Ta usub, et põlvitamisrituaal on oma tugevust kaotamas. Selle asemel kavatseb ta lihtsalt sõrmega osutada särgil asuvale kirjale "not to racism".