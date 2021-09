Venemaa suusatipud said Eestis tasuta vaktsineeritud

"Jah, nad said Pfizeri vaktsiini. Esimese doosi saime Itaalias, teise Eestis. Pärast teist vaktsiini väljastati meile sertifikaadid. Loodame, et see aitab meil mitmeid piiriületustel probleeme vältida," rääkis Borodavko.

"Peaaegu kõik sportlased grupist on vaktsineeritud, kuid see on täielikult vabatahtlik."

Borodavko treeningruppi kuuluvad Venemaa suusatippudest Aleksander Bolšunov, Natalja Neprajeva, Denis Spitsov, Aleksander Terentjev, Aleksei Tšervotkin, Anna Grukhvina, Jana Kirpitšenko ja Maria Istomina.

Haigekassa avalike suhete ja tervise edenduse osakonna peaspetsialist Heidi Kukk selgitas Delfile, kuidas välismaalaste vaktsineerimine Eestis käib.

"Vaktsineerimine on kõigile, kel on õigus COVID-19 vastu vaktsineeritud saada, Eesti riigis tasuta. Reeglina saavad Eesti riigis end tasuta vaktsineerida lasta ka need välismaalased, kel ei ole Eesti isikukoodi, kuid viibivad siin elamis-, õppimis- või töötamisloaga. Lisaks Euroopa Liidu kodanikud, kel on kehtiv Euroopa Ravikindlustuskaart. Eestis ei saa end vaktsineerida lasta riiki ajutiselt külastavad turistid. Eraldi vaadatakse aga üle sooviavaldused nende välismaalaste poolt, kes on siin küll ajutiselt ja ilma tööloata, aga pikemalt ja siiski tööeesmärgil," ütles Kukk.

"Venemaa sportlased olid saanud esimese vaktsiinidoosi teises Euroopa Liidu riigis ning Eestis treeninglaagris viibides oli neil käes aeg teise doosi saamiseks. Nad pöördusid augustis vaktsineerimist teostava teenusepakkuja poole, kes omakorda küsis nõu vaktsineerimise juhtrühma käest. Vaktsineerimise töörühma liikmete tõlgendus kehtivast korrast lähtuvalt oli, et siin tööd tegevatele sportlastele võib vaktsineerimist võimaldada."