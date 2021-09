Maailmameistrivõistlused: Kasahstan võitis alagrupi, Leedu lõpetas ainsagi võiduta

Oli ilmselge, et Kasahstan on selle grupi peamiseks favoriidiks, kuid Chingiz Esenamanov tunnistas, et tulemusega seotud surve on teinud tema meeskonna ärevaks: „Enne avamängu Costa Ricaga oli ärevus käegakatsutav. Oma esimestel maailmameistrivõistlustel 2016. aastal mängisin väga vähe, kuna alles taastusin pärast vigastust. Seega on need minu jaoks esimesed täisväärtuslikud maailmameistrivõistlused. Mängu jälgisid fännid, paraku oli see juba jõudnud meie jaoks harjumatuks kujuneda, nägime inimesi Kasahstani lipuga ja lisaks pole me ammu ametlikes mängudes osalenud. Kõik see lisas vastutuskoormat, seetõttu oli olukord ärev, mäng oli veidi kaootiline, tehti meeskonnale mitteomaseid vigu.“

Esenamanov märkis, et ei tunnetanud Leedus mingit erilist maailmameistrivõistlustega seotud kiremöllu: „Leedu on väga rahulik ja vaikne riik, siin on mõõdukas elu, keegi ei kiirusta kuhugi. Inimesi oli meie mängu ajal areenil vähe, ehkki aeg oli sobiv, et staadionile kohale tulla. Kui me linnas ringi jalutame, küsivad inimesed meilt, kes me oleme, see tähendab, et nad isegi ei tea, et neil on siin käimas saalijalgpalli maailmameistrivõistlused. Arvan, et kui selline turniir toimuks Kasahstanis, oleks piletid otsa saanud, olenemata sellest, millised meeskonnad mängiksid. Siin tundub aga, et isegi oma meeskonna mäng ei kogunud täisstaadionit, ehkki areen on oivaline, üks parimaid, kus mänginud olen. Ka korralduse poole pealt on kõik suurepärane.“