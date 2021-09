Ralf Schumacher kiitis vennast tehtud dokumentaafilmi: ma arvan, et see on suurepärane

"Ma arvan, et see on tehtud väga-väga kenasti, vähemalt autospordi ja spordi osa," kommenteeris Ralf Saksamaa meediale.

"Samuti oli seal palju privaatseid sisevaateid, ka perekonnalt, eriti lastelt ja nende emalt. Ma arvan, et see oli tõesti suurepärane, väga avatud," kiitis Michael Schumacheri noorem vend.

Oma suhete kohta Michaeliga ütles Ralf: "See on olnud alati hea. Aga meil on vanusevahe kuus ja pool aastat. Michael lahkus varakult kodust. Olin siis vaid 10-aastane."

Ralf tunnistas, et vend oli talle eriti suureks abiks siis, kui ta poisikesena kardispordiga algust tegi. "Harjutasime möödasõitmist. Ta oli mulle siis tohutult abiks."

46-aastane Ralf Schumacher lisas, et vormelikarjääri ajal pidas ta meedia meeletut huvi väga häirivaks. "Me olime toona sama tuntud kui Helmut Kohl [Saksamaa endine liidukantsler]. Sa ei saanud kuhugi minna. Tabloidide huvi oli tohutu. Minu jaoks oli see sama [nagu Michaelil]. Mõtlesin siis endamisi: "Ma olen nii õnnelik, kui see ühel hetkel läbi saab"."

Ralf Schumacher sõitis kuninglikus F1 sarjas aastatel 1997-2007 ning saavutas Jordanit, Williamsit ja Toyotat esindades 180 GP-etapi jooksul kuus võitu ja 27 poodiumikohta.