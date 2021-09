Kotsar ei saanud migreenihoogude tõttu Monaco ja Mike Jamesi vastu mängida

Towersit ei saanud seekord aidata Eesti koondise tsenter Maik-Kalev Kotsar , keda vaevasid migreenihood. Saksamaa klubi koduleheküljel avaldatud mängu kokkuvõttes kirjutatakse, et eestlase puudumine oli neile suureks tagasilöögiks. Seetõttu kaotati lauavõitlus avapoolajal koguni 11:23, mängu lõpuks olid need numbrid 32:40.

Monaco parim oli nende eest debüüdi teinud 31-aastane Mike James, kes viskas 22 punkti. Ameeriklane näitas matši avaminutitest peale Euroliiga taset ning andis kohe esimesel rünnakul ilusa no look söödu, teatab Towersi kodulehekülg.

Towersi peatreeneri Pedro Callese sõnul oli tegemist väärt kontrollmänguga. „Kokkuvõttes oli see meie jaoks hea proovikivi kõrgema klassiga meeskonna vastu. Me ei olnud kahes eelmises mängus alati piisavalt keskendunud, täna olime selles osas palju paremad. Meil on nüüd kolm päeva aega Ludwigsburgiga mänguks (Bundesliga avamäng - toim.) valmistumiseks," sõnas Calles.