Rahvusvahelises jäähokis toimub suurim muutus pärast uiskude leiutamist

Šveitslane Fasel on IIHFi presidendi ametit täitnud juba alates 1994. aastast. Pärast seda on ta tagasi valitud 1998., 2003., 2008., 2012. ja 2016. aastal.

Helsingin Sanomat kirjutab, et Faseli lahkumine on suurim muutus rahvusvahelises hokiliidus pärast uiskude leiutamist.

Kummola otsused ja lahendused on sageli olnud kiired ja tõhusad. Juttu on olnud ka otsuste läbisurumisest, samas kui teised on imetlenud Kummola lihtsat juhtimisstiili.