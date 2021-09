Barcelona pääses lisaminutitel häbistavast kaotusest

Barcelona boss Ronald Koeman vihjas pressikonverentsil, et tema kasutuses pole mängumehi, kellega näiteks lühikest söödumängu harrastada ja seetõttu tuligi õhupallidele rõhuda.

Treener lisas, et tal pole rohkem midagi öelda: "Ma ei ütle rohkem, sest tundub, et ma pean kõike põhjendama." Ühtlasi teatas hollandlane, et ei kavatse enam vastata küsimustele oma tuleviku kohta.