Anett Kontaveit on treeneri osas otsuse teinud

Ühtlasi kinnitas Kontaveit matšijärgsel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikele, et on langetanud otsuse, et jätkab koostööd Venemaa treeneri Dmitri Tursunoviga.

"Jah, on plaan temaga (Tursunov) jätkata," sõnas Kontaveit ja lisas: "Allkirju vist veel (lepingul) all ei ole."

Kontaveit lõpetas aprilli lõpus ligi kolm aastat kestnud koostöö briti Nigel Searsiga, järgmised kaks kuud abistas teda Ain Suurthal. Alates augustikuisest Cincinnati turniirist algas Eesti esireketi koostöö endise tippmängija Tursunoviga, kes jõudis 2006. aastal maailma edetabelis 20. kohale.

Tänase matši kohta ütles Kontaveit: "Tegelikult okei mäng. See väljakukate on siin naljakas, pall jääb pärast põrget seisma ja soodustab kõvasti tõrjumist. Võib-olla serv ei tulnud nii hästi välja, aga ta tõrjus hästi. Ka mina tõrjusin tegelikult väga hästi. Ta pani oma tõrjetega minu servile pinge peale. Seetõttu tahtsin ja üritasin kõvemini lüüa, kui oli vaja. Ma ei oodanud tänasest kerget mängu. Ta mängib alati väga agressiivselt ning lööb väga kõvasti ja julgelt. Teadsin, mida oodata."

Kontaveit realiseeris oluliselt paremini murdepalle kui vastane - vastavalt 8st kuus ja 12-st neli. "Ma ei tundnud täna erilist pinget. Võib-olla see aitas ka, et kui alguses läheb kohe murdepallidega hästi, annab see kindlust ja sa ei pea enam muretsema," selgitas eestlanna.

Meie esinumbrit ootab kaheksandikfinaalis mäng hispaanlanna Paula Badosaga (WTA 27.), kes alistas avaringis venelanna Varvara Gratšjova (WTA 82.) 6:2, 6:2.

Kontaveit ütles Badosaga matši kohta, mis peetakse ilmselt kolmapäeval, järgmist: "Ma ei ole kunagi tema vastu mänginud ja ta on viimasel ajal (edetabelis) tõusnud päris kõvasti. Ta on hästi mänginud ja palju häid võite saanud. Aga ma tunnen ennast normaalselt, eks paistab, kuidas see väljakutse läheb. Pinget ma ei tunne. Homme on veel aega trenni teha."