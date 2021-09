Endine mänedžer Michael Schumacherist: tegin traagilise õnnetuse järel suure vea

Weber avalikustas intervjuus, et kohtus viimati Schumacheriga 2013. aasta detsembris ehk veidi enne saatuslikku mäesuusatamise õnnetust Prantsusmaa Alpides.

"Me kohtusime lõuna ajal Stuttgardi lennujaama hotellis. Meil mõlemal oli tütar kaasas. See oli meeldiv kohtumine. Ta (Schumacher) kahetses, et unustas mu jõulukingi oma koju. Ütlesin talle: "Michael, see pole midagi, me pole enam väikelapsed". Siis läks tema lend ja ma pole teda pärast seda enam näinud," meenutas Weber.

Schumacheri traagiline suusaõnnetus, millest ta pole siiani taastunud, juhtus Weberi sõnul kaks nädalat pärast seda kohtumist. Endine mänedžer sai sellest teada ajakirjanduse kaudu. Algul arvas ta, et õnnetuse tõsidus on liialdatud.

Weber ütles, et kahetseb, et ei lennanud kohe Schumacherit haiglasse vaatama. Ta tunnistas, et oli toona mõelnud, et laseks esmalt tolmul settida. "See oli viga," ütles Weber.

Intervjuus meenutab endine mänedžer ka Schumacheriga sõlmitud lepingut. Kontrahti kohaselt sai Schumacher 80 protsenti oma sissetulekutest ja ülejäänud 20 protsenti kuulus Weberile mänedžeri rolli eest.

"Alguses ütles ta (Schumacher) mulle isegi, et ma saan 80 protsenti ja tal on ainult 20. Aga see poleks olnud seaduslik. Michael ei hoolinud sel ajal mingist rahast. Ta tahtis lihtsalt sõita ja võita. Olin see mees, kes selle soovi teoks tegi," ütles Weber.