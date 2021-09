Neljakordne maailmameister lõpetab sportlaskarjääri

“Viimastel kuudel olen hakanud rohkem mõtlema sellele, mis tuleb pärast jalgrattasõitu. Selle aasta karmid õnnetused on pannud mind kahtlema, kas olen valmis jätkuvalt silmitsi seisma meie spordiga kaasnevate riskidega. Olen otsustanud, et ei taha. Eriti seetõttu, et võistluste ohutus pole paranenud, kuigi arutelusid on olnud palju. Loodetavasti kuulab rattamaailm siiski minu ja teiste meeskondade esitatud plaane," selgitas Martin oma lahkumisotsust.