Javier Lozano valiti taas Hispaania rahvusliku saalijalgpalliliiga presidendiks

Hispaania rahvusliku saalijalgpalliliiga president Javier Lozano sai liitu kuuluvatelt klubidelt täistoetuse ja ta valiti tagasi nelja-aastase tähtajaga kuni aastani 2025. Usaldus Lozano suhtes osutus niivõrd suureks, et valimisprotsessi käigus alternatiivseid kandidaate, kes oleksid kehtiva presidendiga konkureerinud, ei pakutudki. Seega kujuneb see tähtaeg Lozano jaoks juba neljandaks, kuna esmakordselt astus ta LNFS etteotsa 2009. aastal.

Klubide usaldus Javier Lozano kui presidendi vastu on täielikult õigustatud, seetõttu küsimust teiste kandidaatide osas ei hakatud üldse kaalumagi. Valimisprotsessi käigus, pärast valimiskava vastuvõtmist, mis eelmisel üldkoosolekul 8. septembril kehtestati, kinnitas valimiskomisjon, et kõik klubid toetavad Lozanot ühehäälselt ja puudub vajadust erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks.

Tagasi valitud LNFS president on oma 60 eluaasta juures rahvusliku ja ülemaailmse saalijalgpalli etaloniks nii parketil kui ka väljaspool seda. Hispaania koondise treenerina võitis ta kaks maailmameistrivõistlust (Guatemalas 2000. aastal ja Taiwanis 2004. aastal), tema spordisaavutuste hulgas on kolm võitu Euroopa maailmameistrivõistlustel, mis on saadud Cordobas 1996. aastal, Moskvas 2001. aastal ning Ostravas 2005. aastal.