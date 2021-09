Hyundai ralliäss järgmisest hooajast: hetkel ei tea, mida ma teen

16 aastat MM-sarjas osalenud ja kolm rallit võitnud Sordo on Hyundaid esindanud alates 2014. aastast. Sel hooajal jagab ta kolmandat i20 Coupe masinat Craig Breeniga .

Hyundai tiimijuht Andrea Adamo on teatanud, et ei tea veel, kas hübriidajastul on kasulikum palgata kolm põhisõitjat või jätkata kolmanda masina jagamist kahe rallimehe vahel.