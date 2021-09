Eestlased võitsid jetispordi Itaalia GP-lt koguni neli MM-tiitlit

„Selle aasta MM-ile olid kohale tulnud SKI GP2 ja GP3 parimad sõitjad, kelle seas mitmed endised maailmameistrid. Rasketes veeoludes tuli sõita targalt, et võita MM- tiitel. Stabiilne, kiire ja tark sõit näitas, kes on selle aasta parim. 10-aastase treenimise tulemuseks on kaks MM-tiitlit täiskasvanute klassides. Sõidud olid rasked ning tehnilised. Ise olen oma sõitude ja tulemustega väga rahul.“ võttis Reinaas võistluse kokku.