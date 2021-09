Alain Prost kritiseeris F1-sarja uut ideed: kui see teostub, loobun vaatamisest

Sprindietapid lisandusid F1 sarja sellest hooajast ning siiani on neid peetud kaks - juulis Silverstone'is ja septembri alguses Monzas. Sprint sõidetakse laupäeval ja selle tulemuste põhjal määratakse pühapäevase põhivõistluse stardijärjekord. Sprindi stardirivi selgub reedel, kui teine ​​treeningperiood on asendatud ajasõiduga.

Viimane idee sai Prostilt kõvasti kriitikat. "Minu meelest on hea, et F1 proovib uusi asju, aga peab aru saama, milleks. F1 peab oma traditsioonidest kinni pidama. Peame mõistma, et parim auto ja parim juht võidavad, sest nad on parimad. See on kogu F1 mõte," rääkis Prantsuse legend, vahendab Racingnews365.