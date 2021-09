Monte Carlo ralli korraldajad ajasid Andrea Adamol harja punaseks: "See on üks rumalamaid asju, mida ma elus näinud olen"

Hoolduspausita rallipäevi on nähtud mujalgi, kuid tiimidele on selline asjade käik pinnuks silmas eriti just seetõttu, et tulevast aastast algab WRC sarjas hübriidajastu ehk joonele pannakse esimest korda täiesti uued hübriidmootoriga autod.

"Te kuulete mind esimest korda Monte Carlost halvasti rääkimas ja ma loodan, et ka viimast. Lõunase hoolduspausi ära jätmine on üks rumalamaid asju, mida ma oma elus olen näinud ning see on tootjate, promootorite ja FIA poolt selge möödarääkimine. See on suur probleem," põrutas Adamo DirtFish.com-ile.

"See tähendab, et esiteks on probleem erinevate partnerite kommunikatsioonis ja see pole hea viis, kuidas uut ajastut alustada. Ma loodan, et nad teevad võistlusformaati muudatuse, sest see on väga rumal."

Küsimusele, kas ta kavatseb ise Monaco autoklubi ja FIA-ga lobitööd alustada, et see muudatus ellu viidaks, vastas Adamo teravalt: "Minu töö pole Monte Carlo ajakava muuta. Kui te tahate, ma võin ka luua endale p***e toppida ja põrandat pühkida."

M-Spordi tegevdirektor Malcolm Wilson on Adamoga samas paadis: "Praegusel kujul on see põrgulik väljakutse. Lahkuda reede hommikul Montest ja sõita ilma lõunase hoolduspausita - see on piisavalt keeruline juba praeguse autoga, aga täiesti uute autodega ja nende väljakutsetega, mis Monte sulle iseenesest esitab... Sellest võib tulla üks suurimaid väljakutseid, millega me üle paljude aastate kokku puutume."