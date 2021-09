Katar võib järgmise aasta MM-il vaktsineerimata mängijad piiri taha jätta

Kuigi turniir on alles järgmise aasta novembris, on Katar juba teada andnud, et kõigilt turniiril osalejatelt nõutakse täielikku vaktsineeritust ning sama kehtib ka mängijate kohta, kirjutab The Athletic.

Kataris endas on tänaseks tehtud rohkem kui 4,6 miljonit koroonavaktsiini süsti ehk vaktsineeritud on ligi 82 protsenti riigi populatsioonist.

FIFA peab aga veel Katari võimudega läbirääkimisi, leidmaks turniiri ajaks sobivaim lahendus. Väidetavalt on kaalumisel protokoll, mille kohaselt peaksid vaktsineerimata mängijad andma iga kolme päeva tagant negatiivse koroonaproovi.

The Athleticu uudist vahendav Daily Mail märgib, et Premier League'i staaridest on vaktsiinist keeldunud näiteks Londoni Arsenali ja Šveitsi koondise staar Granit Xhaka.

Manchester Unitedi peatreener Ole Gunnar Soskajer tunnistas eelmisel kuul, et sugugi mitte kõik tema mängijad pole kahte vaktsiinidoosi kätte saanud, lisades, et "on julgustanud neid seda tegema, kuid ei saa kedagi sundida".

Newcastle Unitedi loots Steve Bruce teatas lausa, et "paljud" tema mängijad pole vaktsineeritud, tuues põhjuseks erinevad vaktsiini kohta levivad vandenõuteooriad.

Sel aastal toimub Kataris Araabia karikaturniir, mida korraldajad võtavad järgmise aasta MM-i peaproovina. Sel turniiril peavad täielikult vaktsineeritud olema pealtvaatajad, kuid mängijatelt seda veel ei nõuta.