Podcast "Matšpall" | Eesti kaotas Šveitsile 0:5, Ivanov möödus statistikaraamatus Federerist

Ivanovile oli see karjääri 28. Davis Cupi matš, millega ta möödus legendaarsest Roger Federerist, keda ennast Bielis seekord kohal ei olnud.

Saates arutati teemal, mida see Eesti tennise kohta näitab, et meil 34-aastane Ivanov koondise esinumbri rolli kannab ning kuidas ta ise sellesse suhtub, et noored teda veel tiimist välja pole puksinud.