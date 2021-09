Epeevehklemise Eesti meistrivõistlused, kust puudusid Tokyos kulla võitnud naiskonna liikmed, pidi näitama, kui tugev on tagala. Selgus, et tagala on eakas.

Juba enne võistlust oli naiskonna peatreener Kaido Kaaberma valmis kihla vedama, et võidab kogemus – kas peagi 36-aastaseks saanud Kristina Kuusk või Nelli Differt (31).