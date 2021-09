F1 sõitjate liidu pealik: Verstappen ja Hamilton põrkavad tänavu veel kokku

Avarii, mille tagajärjel Verstappeni Red Bull ohtlikult üle Hamiltoni pea veeres, oli kahel tiitlipretendendil tänavu juba teine. Esimest korda põrkasid nad suurel kiirusel kokku Silverstone'is, kuid seal sai Hamilton sõitu jätkata ja vaid Verstappen maandus kummivallis.

"Ma arvan, et see on väga tõenäoline. Mõlemad peavad oma territooriumi märgistama," ütles Wurz Sky Sportsile.

"Mina räägin väljaspool autosid nende mõlemaga ning nad räägivad ka teineteisega, sest austavad üksteist väga, mida on väga tore näha. Aga rajal on nad suhtumisega "me oleme siin võitlemas, oleme siin mõlemad maailmameistritiitlit võitmas". Tegu on ühe prestiižseima tiitliga, mida sa spordis võid võita."

"Nad peavad võitlema. See on osa mängust. Loodetavasti teevad nad seda austusega oma tiimi ja omaenda tulemuste vastu, sest lõpuni jõudmiseks pead sa päriselt lõpuni jõudma. Seega nad ei saa endale väga palju avariisid lubada," lisas austerlane, kes F1 sarjas sõitis 1997.-2000. aastani, tegi ühe etapi kaasa 2005. aastal ning veel ühe terve hooaja 2007. aastal.

Kui Silverstone'i avarii põhjustamise eest määrati Hamiltonile 10-sekundiline karistus, millest hoolimata ta sõidu võitis, siis Verstappen peab järgmist etappi sel nädalavahetusel Sotšis alustama stardirivis kolm kohta tagapoolt võrreldes positsiooniga, mille ta endale kvalifikatsioonis kätte võidab.

F1 boss Ross Brown on varasemalt avaldanud lootust, et tänavune tiitel järjekordse avariiga ei otsustata.

"Ma ei ütleks, et see dünaamikat on muutnud. Meil on hoovi peal kaks kukke ja me näeme selle tagajärgi. Ning ma ei arva, et kumbki neist hetkel tagasi tõmbuks. Kuid ma loodan, et tiitel võidetakse raja peal, mitte rajapiirdes või kohtunike ruumis," vahenda Brawni sõnu Daily Mail.