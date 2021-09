TÄNA DELFI TV-s | Anett Kontaveit alustab Tšehhi turniiri tuttava rumeenlanna vastu

Mäng on peaväljakul kavas neljandana, kuid ei alga Eesti aja järgi enne kella 17-t. Delfi TV näitab matšist otseülekannet.

US Openil kolmandasse ringi jõudnud Kontaveit on Cirsteaga varasemalt kohtunud neljal korral. Kõik senised matšid on võitnud eestlanna. Viimati läksid nad omavahel vastamisi tänavusel Miami Mastersil, kus Kontaveit sai avaringis võidu numbritega 6:3, 4:6, 6:3.