OTSEPILT DELFI TV-s | Anett Kontaveit võitis Tšehhi turniiril kogenud rumeenlanna vastu tasavägise avaseti

US Openil kolmandasse ringi jõudnud Kontaveit on Cirsteaga varasemalt kohtunud neljal korral. Kõik senised matšid on võitnud eestlanna. Viimati läksid nad omavahel vastamisi tänavusel Miami Mastersil, kus Kontaveit sai avaringis võidu numbritega 6:3, 4:6, 6:3.