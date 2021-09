Eesti kurlingupaar jõudis kodusel MK-etapil veerandfinaalini

Marie Kaldvee kommenteeris: "Kahju on, et me ei saanud mängida medalimänge, kuid hea meel on selle üle, et mängudes Šveitsi ja Norra vastu lasime küll vastased eest ära, kuid suutsime ikka mängu tagasi tulla ja Šveitsi olümpiavõistkonda ka võita. Norra mängus olime viimase viskeni mängus, kuid ei suutnud kahte olümpiatiimi seekord ühel turniiril võita. Oleme uue mängustiiliga rohkem kohanenud ja tundub, et see peegeldub ka tulemustes. Ma ise tunnen end kindlamalt iga mänguga."