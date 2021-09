PSG vs Man City: kas uued koosseisud leiavad kokkumängu võrdsete võiduvõimalustega kohtumiseks?

PSG juhtkond tegi selle aasta transfer window ajal kõva tööd ja tõi klubi koosseisu mitu maailmatasemel jalgpallurit. Esmalt suudeti jõuda AC Milaniga kokkuleppele, et saada endale noor ja talendikas väravavaht, kelleks on Gianluigi Donnarumma. Donnarumma jäi kõigile silma jalgpalli EM-il, kus ta aitas Itaalia finaali ja võidule. Lisaks tunnustati noort jalgpallurit parima mängija tiitliga.

Järgmisena täiendas PSG kaitseliini ja värbas oma ridadesse vanameistri Sergio Ramose. Ramos on tänini üks parimaid kaitsjaid maailmas, kelle jalgpalli IQ mõjutab PSG kaitserinnet positiivselt. Lisaks on mehel kõvasti mängukogemust ja nii saab ta jalgpalliväljakul nooremaid mängumehi õpetada.

See pole aga kõik, sest PSG suutis sõlmida ühe kõige väärtuslikuma lepingu jalgpalli ajaloos. Lepinguni jõuti FC Barcelonaga, millega lisati oma ründajate nimekirja kõige kuulsam nimi jalgpallis, Lionel Messi ise. Messi oli Barcelonast lahkudest emotsionaalne, mees on seal mänginud sisuliselt kogu oma jalgpallurikarjääri ja proovis erinevate kompromissidega aidata, et klubi saaks teda endale jätkuvalt lubada. Barcelona juhatus ei suutnud aga asju joonde ajada. Pariisi klubis on Messi taasühinenud oma vana tiimikaaslase Neymar Jr-iga ja argentiinlasest sõbra Di Mariaga.

Võib väita, et PSG on viimase paari aastaga kokku ajanud supertiimi ja on selle hooaja favoriit. Staaride kokkumäng vajab aga eelnevate mängude põhjal veel laagerdumist.

