Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk: poksimaailma titaanid panevad vööd kaalule

Võitlusstiili poolest on mõlemad mehed pisut erinevad. Usyk on vasakukäeline ja võitleb paremat jalga eespool hoides. See tähendab, et ta saab lüüa ootamatuid vastulööke vasaku käega, mis võivad paremakäelisele Joshuale muret tekitada. Lisaks on Usyki tugevaks küljeks tema jalatöö ja liikumine, ta liigub pidevalt kiirete sammudega ringi ja seda terve poksimatši vältel. Ta väsitab vastased, kellel pole piisavalt võhma, et temaga sammu pidada. Kurnatud vastased teevad kergemini vigu ja Usyk kasutab ära võimalust, et poksimatš lõpetada. Joshua ei ole aga nõrga võhmaga, tema füüsiline vorm on tipptasemel ja ta suudab kesta poksiringis kõik 12 raundi. Mehe arsenalis on kindlasti tehnika, pärast esimest kaotust Ruizi vastu nägi mees palju vaeva, et tehnikat täiustada. Rääkima peab ka väga tugevast löögijõust. Kui ta tabab vastast õigel ajal õigesse kohta, siis võib löök lõppeda nokaudiga. Joshua löögijõud võib Usykile probleemiks muutuda, sest vahel annab kaitsetehnika soovida ja vastase löögid võivad näoni liikuda.