Eesti meistrivõistluste viies etapp pakkus üllatusi ja draamat

Juba võistluse käigus sai võistluste žüriile videokordusi vaadates selge, et Kajak võis eksida stardijoonel fooritulede kustumist oodates. Kuivõrd Leedmaa ei teadnud liidrikohal sõites uurimisest midagi, pidi ta jätkuvalt andma endast kõik, et Kajak kindlalt selja taga hoida. Hilisem Kajakule määratud 5-sekundiline ei kukutanud teda küll teiselt kohalt, kuid võinuks Leedmaa tee võidule sootuks lihtsamaks teha, kui viimane saanuks sellest teada võidusõidu käigus. Sellisel juhul poleks võit kindlasti saanud olla sedavõrd magus.

"Olen seda võitu tänavu kaua jahtinud, kuid ühel või teisel põhjusel on see seni tulemata jäänud. Täna siin nende konkurentide ja eriti just Markuse vastu sellises ausas ja vahetus võitluses peale jääda on parim, mida üks võidusõitja soovida võib," ütles üliõnnelik Leedmaa juba poodiumi kõrgeimal astmel seistes.