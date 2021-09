WRC sarja koostöö ERC-ga peidab endas tiimide jaoks üht kulukat murekohta

WRC plaan on MM-etappe EM-etappidega rohkem roteerida. Selle esimene näide on sel aastal WRC etapina peetud Belgia Ieperi ralli, mis teeb järgmiseks kaheks aastaks sammu tagasi ERC sarja ning naaseb WRC kalendrisse uuesti 2024. aastal.

Kõige agaramalt on ERC etappidest osa võtnud Ott Tänaku tööandja Hyundai, kes ka läinud nädalavahetusel Hispaanias Ral.li de La Llanal osales ja selle Thierry Neuville'iga võitis. Samal ajal ERC etapina peetud Assooride rallil sai Dani Sordo Hyundai R5 autoga teise koha.

"On tore, et ERC etapid WRC-sse pääsevad, aga sellel on mõjud, millele võibolla pole mõeldud," rääkis Toyota rallitiimi tehniline direktor Tom Fowler DirtFish.com-ile.

"Kui ERC-st on tulemas mõni väga spetsiifiline ralli, siis on sellel osalemine suureks eeliseks. Oleme seda näinud varem näiteks Eesti puhul. Samuti saatsime me sel aastal Juho Hännineni testima esimesele Arktika rallile (enne veebruarist Lapimaal toimunud WRC etappi peeti jaanuaris samas kohas Soome meistrivõistluste etapp - toim). Olime Lapimaal, et saada informatsiooni uue Pirelli rehvi kohta. Andsime end üles, et koguda spetsiifilisi rehviandmeid."

"Aga rallidel nagu Ieper on oluline sõitja kogemus, mida nad ei saa teineteisega jagada. Kui me saadame Elfyn Evansi, siis peame saatma ka Kalle Rovanperä ja kui me saadame Kalle, siis peame saatma ka sõitja "C". Ja kui me saadame sõitja "C", siis peame saatma ka Taka Katsuta. Ühest sõitjast, kes rehviinfot kogub, enam ei piisaks."

"Kui meil tulevad mõned sellised spetsiifilised rallid, siis me peame hakkama järsku eelarvesse palju rohkem rallisid sisse kirjutama," lisas Fowler.