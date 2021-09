VIDEO | Tõelise iluvärava löönud Haaland skoorib igast asendist ning Dortmund püsib Bayerni kannul

Võitjate ridades tegi taaskord särava esituse norralane Erling Braut Haaland, kes sai sel korral kirja kaks väravat. Haaland lõi 24. minutil Dortmundi teise ja 83. minutil võõrustajate neljanda värava. Norralase teine tabamus oli üsna erakordne ning teenis spetsialistidelt kõvasti kiitust.

Kohtumise skoori avas 10. minutil Raphael Guerreiro ning 52. minutil sai külalistest omavärava kirja Marvin Friedrich.

Berliini klubi tabamuste eest hoolitsesid Max Kruse 57. minutil penaltist ning Andreas Voglsammer 81. minutil.

Viie vooru järel on Bundesliga tabeliliider Müncheni Bayern 13 punktiga. Teine on Wolfsburg, kes on kogunud samuti 13 punkti. Dortmund püsib kohe nende kannul 12 punktiga.

Väravaküttide edetabelis käib võitlus loomulikult Haalandi ja Robert Lewandowski vahel. Nii norralane kui ka poolakas on viie vooruga sahistanud väravavavõrku seitsmel korral.