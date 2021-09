Henir Anier lõi 36 minutiga kübaratriki, Tartu Tammeka jätkab tabeli põhjas

Premium liiga väravaküttide edetabelis jagavad esikohta nüüd Anier ja Zakaria Beglarishvili. Mõlemal on kirjas 17 väravat. Kolmas on Rauno Sappinen 14 väravaga ja neljas Robert Kirss 13-ga.

Tabeliliidriks on FCI Levadia 61 punktiga. Teine on FC Flora 49-ga ja kolmas Paide samuti 49-ga. Paide on pidanud Florast neli ning Levadiast ühe kohtumise enam.