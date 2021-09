Võimsalt jätkav Londoni Chelsea alistas kindlalt Tottenhami

Premier League’i pühapäevases viimases kohtumises alistas Chelsea võõral väljakul 3:0 Tottenhami.

Chelsea avas skoori 49. minutil, kui palli saatis võrku Thiago Silva. 57. minutil suurendas külaliste eduseisu N’Golo Kante ning teisel üleminutil vormistas lõppseisu Antonio Rüdiger.

Chelsea on viie vooruga kogunud 13 punkti ning sellega ollakse tabelis liidrikohal. Chelsea väravate vahe viie kohtumisega on 12:1. Täpselt samad numbrid on ette näidata ka Liverpoolil. 13 punkti on kogunud veel Manchester United, nende väravate vahe on 13:4.

