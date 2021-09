Kas Kaaberma jätkab epeenaiskonna eesotsas? Kaaberma: ma ei osale konkursil, mis näitab, et minuga ei olda rahul

Üle pika aja said Maarjamaa vehklejad taas kambakesi Haapsalus kokku, et panna hooajale punkt koroonapandeemia tõttu kevadel ära jäänud Eesti meistrivõistlustega. Kui seltskond on koos, siis jätkub juttu kauemaks, ent vestlusringides polnud teemaks mitte meie vehklemise triumf Tokyo olümpial, vaid kulla võitnud naiskonna peatreeneri Kaido Kaaberma saatus. Nimelt tahtvat Eesti vehklemisliit korraldada selle ametikoha täitmiseks konkursi.