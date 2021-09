KUULA | Kullamäe ootab kõnet, aga seda ei tule. Lisaks on ta pahane Kalev/Cramo peale. Miks?

Eesti klubide eurosarjade kvalifikatsioonimängud. Kalev/Cramol on seljataga üdini positiivne nädal koduselt FIBA Meistrite liiga turniirilt, Pärnu Sadamal seisavad septembri lõpus ees FIBA Europe Cupi lahingud. Samuti kodus, esimeseks vastaseks Austria mullune seitsmes klubi Viini GGMT. Viimane lihv jääb Pärnul turniiri eel saamata ja siin on Kullamäel etteheiteid Kalev/Cramole.

Arutleme, kui suur osa on publikul, et klubid oleksid jätkusuutlikud. Kas liiga krõbe pileti hind võib potentsiaalseid huvilisi eemale hoida? Või on euromängude kallim pilet igati okei ja pealtvaatajad peaks piletit soetades suutma mõelda vähe julgemalt ja avaramalt. Kullamäe lööb letti ka Leedu klubide eelarved ning toetused sealsetelt kohalikelt omavalitsustelt. Meiega võrreldes kõlab kui muinasjutt.