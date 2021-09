Manchester United võitis, Cristiano Ronaldo lõi taas värava

Kodumeeskond asus 30. minutil tänu Mohamed Said Benrahma tabamusele juhtima. 35. minutil viigistas mänguseisu aga Cristiano Ronaldo. 36-aastase portugallase jaoks oli see Unitedisse naasmise järel kolmandaks kohtumiseks ning juba neljandaks väravaks.

Unitedile tõi 89. minutil võidu vahetusest sekkunud Jesse Lingard. Viiendal lisaminutil oli Mark Noble’il võimalik veel seis viigistada, kuid West Hami mängumees ei suutnud penaltit realiseerida.

Premier League’is tundis täna võidurõõmu ka Brighton & Hove Albion, kes alistas koduväljakul 2:1 Leicester City.

Turniiritabelis on 13 punktiga liidrikohal Liverpool. Teine on samuti 13 punkti kogunud Manchester United. Täna õhtul on võimalik nende kõrvale tõusta ka Londoni Chelseal, kes läheb võõrsil vastamisi Tottenhamiga.

Standings provided by SofaScore LiveScore