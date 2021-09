FOTOD | FC Flora alistas Alliku väravatest Nõmme Kalju

Flora andis täna puhkuseminuteid võistkonna suurimale väravakütile Rauno Sappinenile ning tipuründajana alustas Rauno Alliku. Alliku oli täpne 13. ja 32. minutil ning vormistas sellega Flora võidu. 66. minutil tuli väljakule ka Sappinen, kuid rohkem väravaid selles matšis ei löödud.

Turniiritabelis on Flora 49 punktiga teisel kohal. Liider on FCI Levadia 61-ga ja kolmas Paide Linnameeskond 46-ga. Levadia ja Paide on võrreldes Floraga pidanud kolm kohtumist rohkem.