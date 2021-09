DELFI VIDEO | Kuldmedali võitnud Kristina Kuusk käis matšide vahel last toitmas: see ongi elu. Tegelikult on see hästi armas

Senise karjääri jooksul teise Eesti meistritiitli võitnud Kuusk on emaks saamise järel nüüd võistluskarusselli naasnud ning loodab, et lähiajal seisab ees suurem hulk võistlusi.

„Loodan, et toimub hästi palju võistlusi. Suur puudujääk ongi see, et ma ei tunne ennast võisteldes kindlalt. Ebakindlus on ligi roninud,” sõnas Kuusk ja tõdes, et tema järgmiseks suureks sihiks on jõudmine 2024. aasta Pariisi olümpiamängudele.