VIDEO | Uskumatu mees: 49-aastane hokilegend Jaromir Jagr jätkab väravate viskamist

Jagr on Kladno klubi omanik ning tunnistas hooaja eel, et sportlase mõttes kõrgele vanusele vaatamata tuleb tal sportimist jätkata. "Kas teate, miks jätkuvalt mängin? Mul on klubi ees vastutus, vastasel juhul ma ei naeruvääristaks ennast," rääkis Jagr portaali TSN.ca vahendusel. "Kui lõpetaksin, siis partnerid ja sponsorid lahkuksid ning klubi võib kokku variseda."

Jagril on käimas 34. profihooaeg ning nüüd on ta kõikidel antud hooaegadel ka värava kirja saanud.

Kladno on alustanud hooaega kehvasti ning praegu on kaotatud kõik neli kohtumist. Tšehhi kõrgliiga 15 klubi seas on Kladno ainus, kellel on punktiarve avamata.