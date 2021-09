Kaia Kanepi jätkab hooaega USA-s, eestlanna on turniiril kindel favoriit

Kanepil on 25 000 USA dollari suuruse auhinnafondiga turniiril esimene asetus. Ülejäänud osalejad maailma edetabelis esimese 200 sekka ei mahu.

Kanepi eesmärgiks on pääseda koguda piisavalt edetabelipunkte, et pääseda Austraalia lahtiste meistrivõistluste põhitabelisse. Väiksematel turniiridel on ta sama sihiga osalenud ka varasematel aastatel.