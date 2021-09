Maaris Meier võitis Portugalis peetud ränkraske ultramaratoni mäekõrguse eduga

„Kuna Agueda on olnud mu kodu mitmeid aastaid, siis sealsed rajad on mulle väga tuttavad ja hea oli nii sõita,“ tunnistas aastaid tagasi võistluse ristiemaks kroonitud Meier. „Loomulikult oli raske ka! Peale sajandat kilomeetrit hakkas ikka juba väga raske, sest keha andis raputavatel laskumistel tunda. Õnneks tehnilise apse polnud ja kukkumisi samuti mitte. Mul on väga hea meel oma liikumise ja loomulikult esikoha üle.“