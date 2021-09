Napi kaotuse saanud HC Viljandi langes eurosarjas konkurentsist

"Ei ütleks, et suurim emotsioon praegu pettumus on. Aga tugevam meeskond siit paarist edasi ei läinud. Mänguliselt olime vastasest üldjoontes ju paremad, aga kuidagi ei suutnud Sloga väravavahti üle mängida," tunnistas Viljandi peatreener Marko Koks.

"Mängu algused on meil hetkel mingil põhjusel probleemiks. Usun, et tegu on just eurokogemuste puudumisega. Ei tohiks ju olla vahet, kas mängime Klaipedas või Dobojs – plats ja värav on ikka sama suured – aga kuidagi hakkasime väristama," sõnas Koks.