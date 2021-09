FOTOD | Tallinna Tehnikaülikool valis aasta vilistlasteks olümpiakullaga pärjatud vehklejad

Irina Embrich lisas: "Minu jaoks on tähtis see, et võin karjääri pidada kordaläinuks, võitsin ja võitsime koos naiskonnaga medaleid Eestile."

Tehnikaülikooli vilistlaskogu juhatuse esimees Robert Kitt: "Tehnikaülikooli aasta vilistlane on statuudi järgi isik, kes on oluliselt edendanud Eesti ühiskonda hariduse, teaduse, tehnika, majanduse või kultuuri vallas. Kui kaks meie vilistlast tulevad olümpiavõitjaks, siis on see erakordne saavutus, mille puhul anname välja kaks aasta vilistlase tiitlit. Suurepärane saavutus väärib ka erakordset tunnustust."