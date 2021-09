ERISAADE | Ott Tänaku trumpkaart: ilmaennustus võib määrata ralli saatuse

Tõnisson räägib, et hakkas rallide jaoks ilmaennustusega tegelema umbes kümme aastat tagasi. Esiti hobi korras, ent siis sai sellest juba töö. "Muutus järjest professionaalsemaks," märgib ta.

Suur roll oli tal ka hiljutise Kreeka ralli juures. "Meil ei olnud kõige lihtsam ralli, kuid tegime kõvasti tööd, et autos parem tunnetus saavutada," sõnas Ott Tänak Hyundai pressiteenistuse vahendusel. "Tegime rehvivalikul julgeid otsuseid ja see sai võimalikuks ainult tänu meie ilmaennustajatele. Tahan neid suurepärase töö eest tänada."

Tõnisson räägib, et sedapuhku oli Kreeka kohta väga ebatüüpiline ilm. Viimati oli vihma sadanud aprillikuus, ent nüüd tuli kaks päeva jutti. Oluline oligi vaadata, kui kiiresti teeolud muutuvad, et saaks vastava rehvivaliku teha. Ilmameeskonnas on kokku seitse inimest ja Tõnisson paneb saadud info põhjal tervikpildi ehk prognoosid kokku.